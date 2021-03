St. Ingbert : Spielend Fahrradfahren lernen mit der VHS

Auch über eine Wippe fahren lernen Kinder beim VHS-Fahrradkursus in Hassel. Foto: Christoph Stopp

Rohrbach/Hassel Die VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel bietet einen Workshop für Kinder ab vier Jahren an, bei dem man spielend Fahrradfahren lernen kann. Momentan sind draußen Veranstaltungen mit bis zu zehn Kindern und einem Betreuer erlaubt.

Der Workshop findet am Samstag, 10. April von 10 bis 11.30 Uhr, im Hof der Schule am Eisenberg in Hassel statt.