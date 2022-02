Baustelle in St. Ingbert : Sperrung am Sonntag in der Kaiserstraße

Wegen der Demontage des Turmkranes vor dem ehemaligen Sinn-Gebäude in der Kaiserstraße 21 in St. Ingbert-Mitte muss die Straße am Sonntag, 20. Februar, von etwa 6 bis 18 Uhr voll gesperrt werden. Anwohner werden gebeten, keine Fahrzeuge dort abzustellen, da eine Wegfahrt in der Abbau-Zeit nicht möglich ist.