Pfarrei Herz Jesu Oberwürzbach : Spenden für einen Kindergarten in Nigeria

Der Eingangsbereich des entstehenden Kindergartens in Awaka. Foto: Acholonu

Oberwürzbach Die Kirchengemeinde Herz Jesu Oberwürzbach bittet um Unterstützung für Kaplan Acholonu.

Kaplan Valentine Acholonu war von Januar 2013 bis Dezember 2018 Kaplan in Oberwürzbach und bei der Bevölkerung sehr beliebt. Anfang 2019 wurde er in die Gemeinde St. Bonifaz in Ludwigshafen versetzt, aber Oberwürzbach hat ihn nicht vergessen und will die Arbeit in seiner Heimat Awaka im Südosten Nigerias unterstützen.

Die Frauen der „Catholic Women Organization“ (C.W.O.) der Pfarrei „Holy Trinity“ in Awaka möchten für die drei-bis sechsjjährigen Kinder der Gemeinde einen Kindergarten errichten. Eine Solaranlage wird die Einrichtung mit Energie versorgen, ein eigener Brunnen stellt die autarke Wasserversorgung sicher. Träger der Einrichtung für rund 100 Kinder im Vorschulalter wird die Pfarrei sein.

Awaka liegt in der Erzdiözese Owerri im Südosten Nigerias. Die Mutter von Kaplan Acholonu und die meisten seiner Familienmitglieder leben dort. Der Bau des Kindergartens und die Infrastruktur werden rund 145000 Euro kosten. Die Pfarrgemeinde ist zur Finanzierung auf Spenden angewiesen; staatliche Zuschüsse oder Zuschüsse aus der Diözese werden nicht gezahlt. 2014 wurde das Grundstück gerodet, umzäunt und ein Streifenfundament angelegt. Im Laufe der vergangenen sechs Jahre wurde das Erdgeschoss des Kindergartens, die Klärgrube und die Ummauerung des Geländes errichtet. Die Arbeiten zum Einbau der Fenster und Türen, sowie die Betonierung der Fußböden sind bereits vorbereitet. Im zurückliegenden Bauabschnitt wurde das Haus für den Hausmeister und das Sicherheitspersonal gebaut.

Geplant sind nun der Einbau der Fenster und Türen sowie die Fertigstellung der Sanitäranlagen. Es ist Kaplan Acholonu ein großes Anliegen, die Frauen und Mütter in Awaka in ihren Anstrengungen für ihre Kinder zu unterstützen. „Kinder, gleich ob sie in Nigeria oder in Deutschland leben, brauchen gute Rahmenbedingungen, damit sie ihre Potentiale ausschöpfen können, denn die Erziehung und Bildung der Kinder ist unsere Zukunft“, so der Kaplan.

Kaplan Acholonu. Foto: Josef Wagner