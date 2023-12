FC Viktoria St. Ingbert Preisgeld hilft einer todkranken Mutter

Nachdem die A-Jugend der Viktoria von diesem schrecklichen Schicksalsschlag gehört hat, haben die jungen Fußballer in Absprache mit der OBG Gruppe und dem Förderverein sich dazu entschlossen, dass 1000 Euro ihrer Gewinnsumme sofort an die Familie Aust gespendet werden. Einen symbolischen Scheck wurde kürzlich im Clubheim des FC Viktoria an Gerlindes Mann Michael übergeben, welcher sich mit Tränen in den Augen für so viel Zusammenhalt im Verein bedankte.