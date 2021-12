1000 Euro kamen zusammen : Spende an Kinderschutzbund St. Ingbert

St Ingbert/Rentrisch Mit knapp zwei Jahren Verspätung konnten die AH-Fußballer aus Rentrisch die 1000 Euro-Spende nun übergeben.

Es würde den Fußballern einfach am Herzen liegen, etwas Gutes mit dem Geld zu machen. Durch die regelmäßigen Spenden an den Kinderschutzbund St. Ingbert bliebe auch das Geld in der Stadt und man wisse genau, was damit passiert. Auch künftig wird darauf gehofft, einmal jährlich zur kalten Jahreszeit die AH-Teams aus dem Stadtgebiet zusammenzubringen.