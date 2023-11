Im Katzenhaus Oberwürzbach 2222-Euro-Spende an das Katzenhaus in Oberwürzbach

Oberwürzbach · Die Uwe-Conrad-Stiftung für Tiere in Not hat dem Katzenhaus in Oberwürzbach einen Betrag von 2222 Euro gespendet. Der Verein der Katzenfreunde Wadgassen betreibt das Haus in Oberwürzbach, in dem sich viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit Leib und Seele um die kleinen Samtpfoten kümmern.

03.11.2023, 13:37 Uhr

Vor Ort im Katzenhaus nimmt (von links) Britta Arend den symbolischen Spendenscheck von Stiftungsgründer Uwe Conrad und dem Stiftungsberater der Sparkasse Saarbrücken, Steffen Kramer, entgegen. Foto: Katrin Heinig