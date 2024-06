Ortsrat Rohrbach Mehrheit sicher? So soll Martin Biedermann Ortsvorsteher in Rohrbach werden

Die Rohrbachr SPD hat sich in einer Pressemitteilung dazu geäußert, wie sie sich am kommenden Mittwoch, 3. Juli, bei er erst um 20 Uhr im Bürgerhaus beginnenden Ortsratssitzung in der dann auch anstehenden Wahl zum Ortsvorsteher verhalten will. „Nachdem die SPD bei den Kommunalwahlen mit 34,49 Prozeht der Stimmen die stärkste Partei im Rohrbacher Ortsrat geworden ist, soll der SPD-Spitzenkandidat Martin Biedermann neuer Ortsvorsteher von Rohrbach werden“, wird mitgeteilt. Hierfür benötige die SPD-Ortsratsfraktion, die fünf der insgesamt 13 Sitze im Ortsrat erhalten hat, die Unterstützung der Mehrheit des Ortsrats.