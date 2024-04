SPD St. Ingbert SPD weist Vorwürfe zu Bildungs-Investionen zurück

Die SPD-Stadtratsfraktion hat die Kritik der Koalition im Stadtrat wegen zu geringer Fördermittel für Schulgebäude zurückgewiesen (wir berichteten). Die SPD sorge in der Alleinregierung für das größte Investitionsprogramm in die Bildung, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dies war zuvor mit der CDU in der Regierung und einem Finanzstaatssekretär Ulli Meyer nicht möglich.“ Nun ermögliche die SPD den Wandel für bessere Bildung.