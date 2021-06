Appell an OB Meyer : SPD setzt sich für Erhalt von Carsharing in St. Ingbert ein

St Ingbert Der SPD Ortsverein St. Ingbert macht sich für den Erhalt von Carsharing in der Mittelstadt stark. Ein Rückzug des bisher einzigen Anbieters Flinkster, der zwei Autos am Bahnhof und am Rendezvous-Platz bereitstellt, wäre „für St. Ingbert ein herber Verlust“, sagt der SPD-Vorsitzende Sven Meier.

„Jeder St. Ingberterin und jedem St. Ingberter sollte Carsharing als Teil eines vielfältigen Mobilitätsangebots weiter zur Verfügung stehen.“