Spatenstich für FGTS-Neubau Ein Spatenstich mit Musik und Jubelschreien (mit Bildergalerie)

Schule kann eine Menge Spaß bereiten: Zu dem eingängigen Beat und den Stimmen des schwedischen Elektropop-Duos Icona Pop führen die Jungen und Mädchen der St. Ingberter Südschule im Foyer einen flotten Tanz auf. Sie hüpfen, drehen sich im Kreis, recken die Arme in die Höhe und stoßen mehrmals einen wahrlich ohrenbetäubenden Schrei aus zu dem Song „Clap Snap“. Das bereitet nicht nur ihnen selbst sichtlich viel Freude, es beeindruckt auch die offiziellen Gäste beim Spatenstich zum FGTS-Neubau an der Schule in der Sankt-Fidelis-Straße. Jessica Heide, Staatssekretärin im Bildungsministerium, lässt zu dieser Vorführung die Hüften kreisen, und auch St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer wippt ein wenig im Takt. Während draußen neben dem Schulgebäude das Baufeld des künftigen Gebäudes für die Ganztagsbetreuung den nächsten Regenschauer abbekommt an diesem trüben Dienstagmittag, ist die Schulgemeinschaft also in Feierlaune. Schulleiterin Nadine Klimbingat betont, wie beengt die Verhältnisse an der Schule zuletzt waren. Weshalb zwei Container als Notlösung hinzukamen. Das Schulsprecher-Duo Jakob und Juna tragen vor, was die Kinder der Schule von dem Neubau erwarten. Cool soll er sein, praktisch, schön aussehen.