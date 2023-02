„Wieder haben wir was verloren“ : Empörung um Schließung der Sparkasse: Oberwürzbach kämpft um seine Bank-Filiale

Oberwürzbach Die Schließung der Sparkassen-Filiale schlägt hohe Wellen in Oberwürzbach. Der Ortsrat diskutierte darüber, ob sich das Aus noch verhindern lässt. Menschen aus dem Stadtteil sammeln indes Unterschriften.

Der Ortsrat von Oberwürzbach hat bei seiner jüngsten Zusammenkunft im Dorfgemeinschaftshaus (wir berichteten bereits) einstimmig eine Resolution zum Erhalt der Filiale der Kreissparkasse Saarpfalz verabschiedet. Damit bittet das Gremium die dortige Geschäftsführung und den Verwaltungsrat, das Thema erneut aufzugreifen und zu beraten. „Der Ortsrat hält es für dringend geboten, zumindest einen Geldautomaten und ein Überweisungsterminal als Minimalangebot der KSK Saarpfalz in Oberwürzbach vorzuhalten“, so lautet der Tenor des Schriftstücks.

Schließung der Sparkasse: CDU in Oberwürzbach ist empört

Gleichzeitig bittet man die Entscheider zeitnah um ein Gespräch, um gemeinsam mit Vertretern des Ortsrates eine Lösung zu finden. Zuvor hatte bereits Patrick Schmitt für die CDU-Fraktion eine umfassende Stellungnahme abgegeben. „Schade, dass sich niemand von denen hierher traut. Wir sind, diplomatisch ausgedrückt, empört über die Art und Weise, wie dies seitens der politischen Mandatsträger im Verwaltungsrat bezüglich der Nicht-Information der Ortsvorsteherin gehandhabt wurde“, so der Fraktionssprecher. Und er führte namentlich Landrat Theophil Gallo (SPD), Günter Becker (CDU) sowie die beiden Kreistagsfraktions-Chefs Stefan Funk (CDU) und Esra Limbacher (SPD) an.

„Das ist eine bittere Entscheidung für Oberwürzbach. Wieder haben wir was verloren“

Er rief das fehlende Prinzip der Gewinnmaximierung im Vergleich zu Privatbanken in Erinnerung. „Hier geht es um Gemeinnützigkeit. Hat diese bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt? Im Krisenfall steht das Land hinter der Bank. Wer ist das Land? Das sind die Bürgerinnen und Bürger“, erläutere Schmitt. Die CDU hätte sich gewünscht, dass die Entscheidung im Vorfeld mit den Repräsentanten besprochen worden wäre. „Wenn belastbare Gründe für diese Entscheidung vorliegen, dann bräuchte man diese Schließungswelle nicht mit dieser rohen Art und Weise publik zu machen, sondern könnte die Betroffenen von der Notwendigkeit überzeugen“, so die Analyse. Die erbetenen Angaben zur Nutzungsfrequenz seien aus Datenschutzgründen abgelehnt worden. „Er gilt offenbar für Jägersburg nicht?“, fragte Patrick Schmitt rhetorisch. Die Mitglieder im Verwaltungsrat sprechen vom Erhalt der Infrastruktur und gefährden diese hiermit.

„Das ist eine bittere Entscheidung für Oberwürzbach. Wieder haben wir was verloren. Das wird Probleme vor allem für ältere Menschen darstellen“, gab Lydia Schaar zu bedenken. Man müsse beim anberaumten Gesprächstermin am 21. Februar soviel wie nur möglich für den Ort herausholen, forderte die Ortsvorsteherin.

Bürger sammeln Unterschriften gegen Schließung der Filiale

Die Argumente der CDU sollten unbedingt mit in die Waagschale geworfen werden, hofft auch Thomas Meyer, SPD-Fraktions-Chef. „Ich habe das an entsprechender Stelle betont“, teilte seine SPD-Kollegin Dunja Sauer mit, die zuversichtlich ins Gespräch hinein gehe. „Was glauben wir noch zu ändern? Die Abbau-Aufträge sind längst vergeben. Ich habe Insiderinformationen“, versicherte indes Willi Leusch (CDU). „Wir sind alle keine Träumer. Nicht alle Kämpfe gingen negativ aus“, rief Patrick Schmitt und erinnerte an Diskussionen um die Grundschule, den Getränkemarkt und die Postfiliale. Man kämpfe, hinterfrage und werde alles, was möglich ist, versuchen.