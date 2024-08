Einschulung Spalier zum neuen Lebensabschnitt an der Pestalozzischule

Vier neue Schulklassen beherbergt die Pestalozzischule in Rohrbach nebst ihrer Dependance in Hassel. Zum ersten Schultag wurden 76 Kinder in der Grundschule neu aufgenommen. Ein herzliches Willkommen gab es für die Neulinge – in Rohrbach mit einem riesigen Spalier-Tunnel, durch den die Neulinge zum Schulhof kamen. Zuvor wurde ein Gottesdienst gefeiert, bei dem es um den Schritt in den neuen Lebensabschnitt als Schüler oder Schülerin ging.