Strom-Versorger zieht sich zurück Anwohner im Glashütter Tal haben Sorge, bald im Dunkeln zu sitzen

So dürfte Jürgen Bach von den Stadtwerken mit seiner Aussage Recht behalten: „In der Regel ist es so, dass die Energis in ihrem Netzgebiet gleichzeitig Netzbetreiber (mit der Gesellschaft Energis-Netzgesellschaft) und Grundversorger (mit der Gesellschaft Energis) ist. Schließen wir keinen neuen Vertrag ab, müsste daher die Belieferung der Abnahmestelle automatisch an den Grundversorger – die Energis – fallen. Die Versorgung ist also immer sichergestellt. Das gilt für alle Kunden in dem Bereich.“