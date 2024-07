Hobbykünstler treffen sch am Kulturhaus in St. Ingbert Mit dem Sommer kamen die Künstler

Mehr als 80 Künstlerinnen und Künstler sind gemeinsam bei der Arbeit. Jeder für sich, und doch irgendwie alle zusammen. In St. Ingbert ist Sommerakademie. Im Park des Kulturhauses, im großen Saal, und sogar im Keller der ehrwürdigen Villa sind Menschen am Malen, Bildhauern, Goldschmieden, Klöppeln und Nähen. Viele Kunstrichtungen kommen zusammen, und neben der Arbeit am eigenen Werk steht vor allem die Kommunikation. Die hat ihren festen Platz im weitläufigen Gelände, in dem auch zusammen gegessen, getrunken und ein wenig gefeiert werden kann. Sommerakademie, das ist eine Veranstaltung mit Suchtpotenzial. Entsprechend gut vertreten sind die „Mehrfachtäter“, die in jedem Jahr kommen.