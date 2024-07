Lesung in St. Ingbert Dirk Matheis liest in der Stadtbücherei

Am Mittwoch, 31. Juli, veranstaltet das St. Ingberter Literaturforum um 19.30 Uhr eine Lesung mit Dirk Matheis in der Stadtbücherei St. Ingbert. Der St. Ingberter Autor Dirk Matheis stellt seinen Roman „Sommer – Roman einer ländlichen Auszeit“ vor. Matheis wurde 1969 in Saarbrücken geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung war er beruflich auf abenteuerliche Weise in vielen Bereichen tätig. Jetzt arbeitet er beim Kundenservice einer Genossenschaftsbank, mit Freude am menschlichen Kontakt. Mit seiner Ehefrau lebt er in der Wahlheimat St. Ingbert.