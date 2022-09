17.Solilauf in St. Ingbert : Fast 700 Läufer trotzen der matschigen Laufbahn

Auch das teilweise widrige Wetter konnte den Solilauf 2022 im St. Ingbrter Mühlwaldstadion nicht stoppen. Foto: Gabi Strobel Foto: Gabi Strobel

Die Teilnehmer des St. Ingberter Solilauf zeigten diesmal „Laufend gegen Flutschäden“ ihre Solidarität. Leider war das Motto im Mühlwaldstadion fast wörtlich zu nehmen.

„Laufend gegen Flutschäden“, so lautete das Motto des 17. Solilaufs im St. Ingberter Mühlwaldstadion. Nach zwei virtuellen Läufen hat das beliebte Benefiz-Event nun endlich wieder vor Ort stattgefunden. Regen und Schlamm auf der Bahn taten der großartigen Stimmung keinen Abbruch, freuten sich die Organisatoren. 695 Teilnehmer liefen als Einzelläufer, in Teams oder in 24-Sunden-Staffeln insgesamt 10 402 Kilometer.

Der Veranstalter, die Pfarrei Heiliger Ingobertus, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Event, hatte man ein Tag zuvor sogar noch Zweifel, ob die Veranstaltung wegen des starken Regens am Freitag überhaupt noch stattfinden konnte. Zwar habe man gewusst, dass vielen Läufern der Regen den Spaß nicht verderben würde, auch machte der Zustand der Bahn große Sorgen. „Die Bahn ist marode und die Drainage defekt“, sagt Gabi Strobel vom Orgateam. „Wir hatten Sorge, dass der elektronische Rundenzähler unter Wasser stehen würde.“

Die Bahn war auch Thema beim Besuch des saarländischen Innenministers Reinhold Jost. Er versprach, mit dem St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer und dem Veranstalter gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Außerdem dankte Jost, der in Vertretung für die Ministerpräsidentin und Schirmherrin Anke Rehlinger gekommen war, Läufern und Helfern für die Solidarität mit den Flutopfern. „Das nächste Jahr werde ich hier im Rahmen meiner Aktion ,Jost am Rost‘ Würstchen grillen“, kündigte der Minister an.

Rund 700 Läuferinnen und Läufer drehten beim Solilauf 2022 im Mühlwaldstadion ihre Runden. Foto: Thomas Strobel Foto: Thomas Strobel

Auch wenn der Matsch die Muskulatur sehr herausforderte, kamen beim Solilauf wieder beachtlich Höchstleistungen zustande. Dominic Henzler aus Reutlingen lief 150,7 Kilometer, Martin Dietz vom LTF Köllertal 139,1 und Patrick Kaufmann aus der Schweiz 118,2 Kilometer. Viertplatzierte und zugleich beste Frau war Sylke Weingärtner von „Die Elversberger“.

Innenminister Reinhold Jost (Dritter von rechts) lobte den Einsatz der Läufer und Helfer beim Solilauf. Foto: Thomas Strobel Foto: Thomas Strobel

Zu den Höhepunkten im Stadion zählte wieder der Open-Air-Gottesdienst, der für vollbesetzte Bänke im und vor dem Zelt sorgte. Pfarrer Daniel Zamiliski freute sich, im Gottesdienst eine Delegation aus Vicht bei Aachen begrüßen zu dürfen. Jochen Emonds berichtete von der Flut und dem Wiederaufbau des Dorfladens, den der Solilauf in diesem Jahr finanziell unterstützen wird. Für Begeisterung bei Läufern und Zuschauern sorgte das musikalische Rahmenprogramm mit Live-Bands. Von Jagdhornbläsern bis Rockmusik war für jeden etwas dabei. „Wir sind überaus dankbar für die zahlreichen Läufer, Teams und Zuschauer, die uns seit so vielen Jahren die Treue halten“, freut sich Strobel. „Ein besonderer Dank geht an die rund 100 fleißigen Helferinnen und Helfer und an die SV Elversberg, in deren Stadion wir zu Gast sein durften.“