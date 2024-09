Solilauf in St. Ingbert Solilauf unterstützt Hospizverein und den Kinderschutzbund

St Ingbert · Am kommenden Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, veranstaltet die Pfarrei Heiliger Ingobertus wieder ihren Solilauf. In diesem Jahr findet die Benefizveranstaltung erstmals in der Gustav-Clauss-Anlage statt.

03.09.2024 , 13:03 Uhr

Auch Kinder der Albert-Weisgerber-Schule waren beim letztjährigen Solilauf, der noch im Mühlwaldstadion stattfand, dabei. Foto: Gabi Strobel