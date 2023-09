Event im Mühlwaldstadion in St. Ingbert Vier Mal um den Erdball: Soliläufer in St. Ingbert legen 163 000 Kilometer zurück

Beim Solilauf herrschten hochsommerliche Temperaturen über 30 Grad, nur unterbrochen von der Nacht. Und trotzdem drehten viele Teilnehmer ihre Runden über 24 Stunden, meist nur mit einer kurzen Schlafeinheit. Vor der Pandemie wurde regelmäßig die 1000er-Marke an Teilnehmern geknackt. Im vergangenen Jahr waren es dann nur noch 695 Läufer. Langsam steigen die Anmeldezahlen. „Ich bin froh, dass wir wieder zurück zu alter Stärke sind. Und so gute Stimmung wie gestern hatten wir noch nie“, sagt Gabi Strobel aus dem Orga-Team am Sonntag über den Abend zuvor.