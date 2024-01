Wohltätigkeitsveranstaltung übertrifft Ergebnis im Vorjahr 35 000 Euro sind Spendenerlös beim Solilauf

Stellvertretend für alle Unterstützer nannte Strobel die Mitarbeiter der Stadt und der Stadtwerke, ohne deren Ausstattung und tatkräftige Unterstützung ein Solilauf nicht stattfinden könnte. Karl-Heinz Leonhardt vom St. Ingberter Verein „Hilfsprojekt Venezuela – Jesus der Barmherzige“ nahm den symbolischen Scheck dankend entgegen. Der Verein hilft seit über 20 Jahren in extremer Armut lebenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Südamerika. In diesem Jahr wird es beim Solilauf eine große Veränderung geben. Da die SV Elversberg die Laufbahn im Mühlwaldstadion entfernt, wird der Veranstalter, die Pfarrei Heiliger Ingobertus, voraussichtlich auf die Gustav-Clauss-Anlage ausweichen. Gespräche mit der Stadt laufen.