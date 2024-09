Bilanz des 24-Stunden-Laufs in St. Ingbert Solilauf feiert gelungene Premiere im St. Ingberter Stadtpark

Den 24-Stunden-Lauf für den guten Zweck hat die Pfarrei Heiliger Ingobertus in diesem Jahr zum ersten Mal in der Gustav-Claus-Anlage veranstaltet. Nach 18 Jahren im Mühlwaldstadion brachte der Umzug in den Stadtpark nach Angaben der Veranstalter neuen Schwung in die beliebte Veranstaltung. Teilnehmer, Besucher und Helfer hätten sich begeistert von der neuen Location gezeigt, die für eine besondere Atmosphäre gesorgte habe, hieß es in der Solilauf-Bilanz.