Von der lebensgroße Krippe bis zur Stadt-App So will St. Ingbert die City attraktiver machen

St Ingbert · St. Ingbert nimmt am Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ teil und hat eine Reihe von Maßnahmen und Veranstaltungen auf den Weg gebracht. Senioren sollen etwa besser in der Fußgängerzone sitzen können – und Kinder die City via Handy erkunden.

01.12.2023 , 10:18 Uhr

St. Ingberts aktuelle Teilnahme am Bundesförderprogramm Ziz zielt darauf ab, gerade die Fußgängerzone attraktiver zu machen. Mehr Leute sollen angelockt, die Aufenthaltsqualität in der City gesteigert werden. Foto: Eric Kolling

Die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes hat kürzlich der Stadt St. Ingbert ein gutes Zeugnis ausgestellt. Nicht nur werde die Kaufkraft der Einheimischen gebunden, sondern auch zusätzliche aus anderen Kommunen angezogen. Das liege auch an der attraktiven, gut erreichbaren Innenstadt, die mit zahlreichen Fachhändlern und inhabergeführten Geschäften aus den Segmenten Bekleidung, Schmuck, Möbel und regionale Lebensmittel aufwarte.