Verzögerungen beim Baubeginn Probleme bei Umbau von wichtiger Trafostation in St. Ingbert

Von außen fällt die Trafostation an der Ecke Rentamtstraße/Neue Bahnhofstraße vor allem wegen unzähliger Graffiti auf. Ihr Innenleben birgt allerdings einen wichtigen Bestandteil im Stromnetz der Stadt. Von der Station „Bahnhof“ aus ermöglichen die Stadtwerke fast alle Verbindungen in ihrem Mittelspannungsnetz in der Kernstadt St. Ingbert und in Rentrisch.