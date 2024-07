Nach Insolvenz des Unternehmens Stadt nimmt Gutscheine vom Begrüßungsgeld zurück

In St. Ingbert wurden nach Angaben der Stadtverwaltung in diesem Jahr insgesamt 125 Keep Local-Gutscheine an die Eltern von Neugeborenen ausgegeben. Einige dieser Gutscheine seien noch nicht eingelöst worden, teilte die Stadt mit. „Als familienfreundliche Stadt möchten wir die jungen Eltern schadlos halten und nehmen die diesjährigen Gutscheine, die noch nicht eingelöst wurden, zurück und erstatten den Betrag", kündigte Oberbürgermeister Ulli Meyer an. Die Stadt ihrerseits werde nach einer etwaigen Insolvenzeröffnung ihre Forderungen bei dem Insolvenzverwalter geltend machen, hieß es weiter.