Ortsvorsteher berichtet : So lebt Hassel mit Corona-Einschränkung

Hassels Ortsvorsteher Markus Hauck erlebt die Pandemie zwiespältig: Entschleunigung einerseits, ungewollte Einschränkungen andererseits. Foto: Stefan Bohlander

Hassel In Hassel bremste die Corona-Krise Ehrenamtler und Sportlvereine aus. Ortsvorsteher Markus Hauck erklärt wie es weitergeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Bohlander

Als Ortsvorsteher ist man immer beschäftigt. Man hört sich die Probleme der Bürger an, leitet Sitzungen des Ortsrates oder nimmt an Sitzungen von Ausschüssen teilt. Dann ist man in der Regel auch noch in vielen Vereinen verwurzelt. Markus Hauck beispielsweise wollte als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Hasseler Vereine bereits mit den Vorbereitungen zu den weiteren Festen im Laufe des Jahres beginnen. Doch dann kam der Lockdown. „Plötzlich von 100 auf 0“, drückt es der Ortsvorsteher aus.

Gerade erst hatte man den Nachtumzug zur Faasend-Zeit gemeistert, als die Corona-Pandemie losbrach. Da sei es schon klar gewesen, dass vor allem die Feierlichkeiten, die im weiteren Frühjahr und Sommer hätten stattfinden sollen, ausfallen müssten. Darunter auch das Jubiläums-Dorffest, das zum 40. Mal über die Bühne hätte gehen sollen; dem Anlass entsprechend mit einer größeren Feier. Zumindest dafür hatten die Hasseler eine erfolgreiche Alternative parat – das „Schnapsmännje“ ging auf Tour. Um die Abstandsregeln einzuhalten, machte ein mit dem Kerweschnaps beladener Bus an mehreren Stationen im Ort Halt – für den guten Zweck. „So kamen rund 4000 Euro für die Elterninitiative krebskranker Kinder zusammen“, wie Hauck stolz mitteilt. Bei weiteren Feiern ist es noch unklar, ob man sie veranstaltet, immerhin steigen die Fallzahlen wieder an. Abstand auf dem Weihnachtsmarkt einzuhalten, dürfte schwer sein. Aber zumindest beim Martinsfest könnte man unter Umständen zumindest den Umzug umsetzen.

Was Markus Hauck am meisten bedauert, dürfte wohl der nahezu komplette Stillstand des ehrenamtlichen Engagements gewesen sein. Hier gebe es aber mittlerweile einige kleine Lichtblicke. Etwa, dass die SG Hassel den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen konnte. Andere Vereine, wie der Gesangverein oder die Kirchenchöre, hätten es schwerer, auch wegen der Altersstruktur. „Aber derzeit gibt es noch keine konkreten Existenzängste“, beschwichtigt er. Er selbst nahm die Corona-Zeit „mit etwas Zwiespalt“ wahr. Da sei auf der einen Seite eine Art „Entschleunigung“ zu spüren gewesen. Deutlich etwa beim Straßenverkehr auf der St. Ingberter Straße oder daran, dass er selbst mehr Zeit mit der Familie verbringen konnte. Hassel mit seinen umliegenden Wäldern biete zum Glück Freizeitmöglichkeiten. Auch nutzte er die Zeit, um zu Hause aufzuräumen und „Dinge zu machen, die man immer machen wollte, aber nie die Zeit dafür hatte“. Auf der anderen Seite konnte er seinen 60. Geburtstag vor wenigen Wochen nicht feiern und musste sich auch um einen Pflegefall in der Familie kümmern.