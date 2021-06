Verbraucherzentrale gibt Tipps : So läuft die Heizung sparsam im Sommer

So läuft die Heizung sparsam im Sommer

St Wendel Pumpen im System brauchen auch Strom, wenn kein heißes Wasser durch die Leitungen fließt. Umrüsten hilft zu sparen.

Auch mit kalten Heizkörpern in allen Räumen kann eine Heizungsanlage unnötig Energie verbrauchen. Das passiert, wenn die mit Strom betriebene Umwälzpumpe einfach weiterläuft, obwohl ihre Arbeit nicht benötigt wird. „Wer seine Heizung selbst steuern kann, sollte deshalb den Sommerbetrieb einschalten“, empfiehlt Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale. Heizungspumpen arbeiten im Jahr etwa 6000 Stunden, hauptsächlich im Winter. Sie sind stille, aber kräftige Energieverbraucher. Ältere Pumpen mit einer Leistung von 80 bis 100 Watt oder mehr verursachen rund zehn Prozent des durchschnittlichen Stromverbrauchs im Haushalt. Oft kann ein hydraulischer Abgleich den Energieverbrauch der alten Pumpe drastisch senken.

Meistens ist der Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe aber die wirtschaftlichste Lösung: Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen 90 Prozent weniger Strom. Ihnen genügen inzwischen 15 Watt oder weniger. Denn moderne, geregelte Pumpen passen ihre Drehzahl an den tatsächlichen Bedarf an, während alte Pumpen stets mit der gleichen Leistung laufen“. „Die Investitionskosten von 100 bis 300 Euro für eine neue Umwälzpumpe und etwa 120 Euro für den Einbau zahlen sich in kürzester Zeit aus“, weiß Cathrin Becker. Außerdem wird der Austausch von alten Heizungspumpen zu Hocheffizienzpumpen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen der Heizungsoptimierung mit 20 Prozent der Investitionskosten bezuschusst.