Fünf Fragen - fünf Antworten : So kommen Haustiere gut durch die Sommerhitze

St. Ingbert/Bliestal Tierärztin Sabine Koch gibt Tipps, wie unsere Hunde, Katzen und Kaninchen die anstrengenden Hundstage überstehen.

Nicht nur wir Menschen ächzen unter den hohen Temperaturen, die uns in diesen Tagen der Sommer beschert. Auch für Tiere sind Temperaturen, die sich an Nachmittagen in der Nähe der 40 Grad Celsius bewegen, nur schwer zu ertragen. Tierärztin Sabine Koch gibt Tipps, wie Sie ihren Liebling gut durch die Hitze bringen.

Was ist für Kaninchen an diesen heißen Tagen wichtig?

Bei Kaninchen sollte auf schattige Plätze geachtete werden, erklärt Koch. Am besten geschützt seien die Tiere, wenn sie sich selbst Erdhöhlen graben könnten, in denen sie sich verkriechen können.

Am anfälligsten für die Hitze sei aber der Hund, sagt Sabine Koch, da dieser in vielen Haushalten in der Regel nicht selbst entscheiden kann, was er macht, sondern vom Menschen abhängig ist.