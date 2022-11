Verzögerungen der Maßnahmen : Großbaustelle bei St. Ingbert: So kommen die Bauarbeiten auf der Grumbachtalbrücke voran

St Ingbert Auf der Großbaustelle gibt es deutliche Fortschritte. Im kommenden Jahr wird die alte Brücke abgerissen. Welche Arbeiten jetzt anstehen, und was für Verzögerungen sorgt.

Die ausführende Firma hatte sich ein einfaches Konzept überlegt, wie sie schnell vorankommen wollte mit den Betonarbeiten. Dazu konstruierte sie einen so genannten Schalwagen. Einen fahrbaren Wagen also, der die Schalung darstellt für den Beton, der mit großen Pumpen gegossen wird. Diesen Schalwagen wollte man, sobald der gerade gegossene Abschnitt ausgehärtet ist, einfach ein Stück weiterfahren und mit dem Gießen fortfahren. Allerdings funktionierte diese an und für sich gute Idee im Grumbachtal nicht. Dazu ist die Brücke zu sehr in sich gedreht, sie verfügt über Gefälle, das an der einen Seite in die entgegengesetzte Richtung läuft wie an der Gegenseite. Der Schalwagen musste fortwährend angepasst und umgebaut werden. Das kostete Zeit.