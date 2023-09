So wird an der Montessori-Schule Saarpfalz unterrichtet Vom Lernen im „Adlerhorst“, „Froschteich“ und „Biberbau“

Auch nach Diktaten oder Klassenarbeiten, wobei diese für die Schüler individuell aufgesetzt werden – wenn diese sich selbst bereit für den Test fühlen. „Das ist so wie der theoretischen Führerscheinprüfung. Dazu meldet man sich auch an, wenn man sich sicher genug ist“, zieht die Vorsitzende des Schulträger-Vereins, Yvonne Buchholz, einen Vergleich. Es gehe darum, auf die Schüler-Bedürfnisse einzugehen, mitnichten darum, dass die Kinder machten, was sie wollten.