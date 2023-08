Leibniz-Gymnasium St. Ingbert Wie digitale Stundenpläne funktionieren – und warum auch sie erst wochenlang von Hand bearbeitet werden

„Wir haben für das neue Schuljahr einen funktionierenden Stundenplan“, sagt Erik Brill. Diese Aussage des Leiters des Leibniz-Gymnasiums in St. Ingbert ist wenige Tage vor dem Ende der Sommerferien eigentlich zu erwarten. Dennoch ist spürbar, dass Fragen nach der Stundenplanung, und vor allem wer sie macht und wie sie gemacht wird, nicht gerade in eine Phase fallen, in der die Schulleitungen stressfrei auf ein bisschen Abwechslung warten. Andreas Bonaventura beispielsweise, der stellvertretende Schulleiter, der gemeinsam mit Erik Brill die Stundenpläne am Leibniz erstellt und verantwortet, hatte zu Beginn der letzten Sommerferienwoche gerade keine Kapazitäten und null Zeitfenster für den SZ-Reporter frei.