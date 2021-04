Verbraucherzentrale informiert : So funktioniert das Dämmen eines Hauses

So funktioniert das Dämmen eines Hauses

St Ingbert/Bliestal Eigenheim-Besitzer können sich derzeit online Tipps von den Experten der Verbraucherzentrale holen.

„Ist eine Betondecke vorhanden, können Dämmstoffmatten oder -platten auf die Decke verlegt werden“, sagt Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale. Mit etwas handwerklichem Geschick könnten Heimwerker diese Arbeiten selbst ausführen. Allerdings sind dabei immer einige grundlegende Dinge zu beachten. Sie sollten dabei vor allem auf ein sauberes und lückenloses Verlegen an den Deckenrändern achten. Bei alten Holzbalkendecken müsse man eine zusätzliche Dichtigkeitsebene anbringen, denn häufig seien diese Balkendecken nicht luftdicht. „Hier ist im Einzelfall ohnehin eine fachliche Beratung zu den verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten und ihren Vor- und Nachteilen zu empfehlen“, erklärt Schneeweiß.

In jedem Fall sei darauf zu achten, dass es nicht zu einer Luftdurchströmung der Dämmung komme, sonst gehe der Dämmeffekt verloren. „Bei Lufteinströmung vom Wohnbereich in die Dämmung kann es zu Tauwasserausfall kommen“, informiert der Architekt weiter. Wenn der Dachboden begehbar sein soll, seien zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Da der finanzielle Aufwand für eine Dachbodendämmung im Vergleich zu den Einsparmöglichkeiten gering ist, schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) diese Maßnahme sogar für alle Hausbesitzer vor, die erst nach 2002 in ihre Immobilie eingezogen sind. Ausnahmen gibt es noch für bestimmte Decken, die bereits den Mindestwärmeschutz gemäß DIN 4108, Teil zwei erfüllen.

Bei allen Fragen zur Energieeffizienz am Gebäude hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale. Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale sind die telefonische Rückrufberatung sowie die Video-Chat-Beratung kostenfrei.

Im Einzelfall kann auch ein Detail-Check am Objekt gemacht werden, in dem erklärt wird, welche Art der Dämmung infrage kommt und auf welche Verarbeitungsschritte zu achten ist. Ein Energie-Check am Objekt kostet allerdings 30 Euro Eigenanteil.