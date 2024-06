Kommunalwahl 2024 Mit dieser Wahl wird St. Ingberts Stadtpolitik schwieriger

Auch in St. Ingbert galt am Sonntagabend der Satz: „Stell dir vor, überall sind die Stimmenergebnisse ausgezählt, doch keiner bekommt es mit.“ Wie in anderen saarländischen Kommunen waren Kommunal- und Europawahlen stundenlang von einer technischen Panne überschattet. Schon um 18.30 Uhr, als gerade von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern die Wahlzettel bei der Europawahl ausgezählt wurden, musste die Stadt St. Ingbert tickern: „Bei der Live-Präsentation des Ego-Saar kommt es derzeit zu technischen Problemen. Wir informieren, sobald die Präsentation möglich ist.“ Bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgte auch ein ganz wichtiger Zusatzhinweis: „Die technischen Probleme haben keine Auswirkungen auf die Meldungen aus den Wahllokalen.“