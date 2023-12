Konzert in St. Ingbert Orgel trifft Panflöte in der Alten Kirche in St. Ingbert

St Ingbert · Am Sonntag, 31. Dezember, wird in St. Ingbert das alte Jahr auch musikalisch mit einem festlichen Konzert in der Alten Kirche in der Fußgängerzone verabschiedet. Nach dem Jahresschlussgottesdienst um 18 Uhr, der von Chorklang Cäcilia musikalisch gestaltet wird, beginnt um 19 Uhr das Silvesterkonzert unter dem Motto „Orgel Plus“, wobei die Orgel als Partnerin zusammen mit einem anderen Instrument musiziert, in diesem Falle mit der Panflöte.

29.12.2023 , 09:20 Uhr

Hannah Schlubeck Foto: Bettina Osswald