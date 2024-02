Kart-Slalomsport „Er will bei allem der Beste sein“

Silas Margardt ist zwölf Jahre alt und hat in seiner Sportart in Deutschland schon alles gewonnen, was es in seiner Altersklasse zu gewinnen gibt. Der Motorsportler heizt für die Motorsportfreunde (VDM) Bischmisheim im Kart-Slalom durch diverse Hütchen-„Parcoursaufgaben“, wie es in der Fachsprache heißt. 2023 wurde er sowohl Saarland- als auch deutscher Meister seiner Altersklasse, und er gewann das ADAC-Bundesfinale. 2019 war es Margardt bereits als erstem Saarländer überhaupt gelungen, alle möglichen Titel, also auch die südwestdeutsche Meisterschaft, zu gewinnen. 2023 hatte er diesen Lauf krankheitsbedingt verpasst.