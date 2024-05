Arbeiterhäuser auf der Alten Schmelz Siedlungshäuser gehören nun einer Wohnbaugesellschaft

St Ingbert · Die Genossenschaft auf der Alten Schmelz in St. Ingbert hat ihr Eigentum an die Wohnungsgesellschaft Saarland (WOGE Saar) übertragen, die Mietverhältnisse bleiben bestehen. Die Traditionen wiegen aber schwer. Das ist an ersten Unstimmigkeiten zu merken.

26.05.2024 , 16:00 Uhr

Schön wohnt es sich auf der „Alten Schmelz“. In der Wohnungsbaugenossenschaft zogen alle Beteiligten an einem Strang, um ein mustergültiges bewohntes Denkmal zu schaffen. Foto: Peter Gaschott