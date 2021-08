Kunstaktion : Steinkünstler erschaffen neuen „Stiefel“

Bildhauermeisterin Heike M. Spohn und Horst Altgeld arbeiten gemeinsam am „Stiefelabsatz“. Foto: Maria Müller-Lang

St Ingbert In der Stadtgärtnerei entsteht derzeit die Plastik für den Kreisel am Ortsausgang Richtung Sengscheid.

Schon von Weitem hört man das Hämmern, das sogar irgendwie melodisch klingt. Im hinteren Bereich der Stadtgärtnerei haben die sieben Steinkünstler ihre Freiluftwerkstatt eingerichtet. Unter insgesamt vier Pavillons werden sie in den nächsten Monaten immer wieder arbeiten, um aus drei unterschiedlich großen Steinblöcken einen „kleinen Stiefel“ herauszuarbeiten.

„Es ist nicht unser Ansinnen, den echten Stiefel haargenau zu kopieren. Wir orientieren uns natürlich an der Form, wollen aber ganz bewusst an unserer künstlerischen Freiheit festhalten und einen neuen Stiefel schaffen“, erklärt Egon Irmscher, der vielen St. Ingbertern seit Jahren als Bildhauer und Steinkünstler bekannt ist. Mit ihm und Josef Matuschek sind sogar zwei ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung in dem siebenköpfigen Team um die Bildhauermeisterin Heike M. Spohn aus Ensheim. „Sie ist ganz klar unsere Chefin, denn sie steht uns als Meisterin ihres Fachs mit Rat und Tat zur Seite“, erzählt der 81-jährige Egon Irmscher mit einem Lächeln. Ebenfalls mit von der Partie sind Erich Morlo, Professor Horst Altgeld, Udo Wamprecht und als zweite Frau im Bunde Maria Blendowski.