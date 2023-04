Service für Fahrradfahrer in St. Ingbert Neue Bügel sichern jetzt Fahrräder in der St. Ingberter Innenstadt

Teilweise wurden alte Bügel gegen das neue modernere Design ausgetauscht. Im Bereich der Stadtbibliothek werden aktuell die Arbeiten an weiteren Bügeln nebst E-Bike-Ladestation abgeschlossen. Die Installation der Bügel verbessert wesentlich das Fahrradparken im öffentlichen Raum von St. Ingbert. Sie ergänzen punktuell im Innenstadtbereich die bereits errichteten Fahrradabstellanlagen an Bildungseinrichtungen, Sportstätten und dem Jugendzentrum. Die Stadt reagiert damit auf das Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2020, in dem das Aufstellen von weiteren Fahrradabstellanlagen empfohlen wurde. Die Fahrradbügel wurden sowohl an den Eingängen zur Fußgängerzone errichtet als auch vereinzelt innerhalb ihres Verlaufs. Sie stehen nun sowohl den Radtouristen als auch den Alltagsradlern zur Verfügung, um ihre Räder sicher anzuschließen.