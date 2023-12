Gunni Mahling Showgruppe versetzte in Weihnachtsstimmung

Er war von zwei Shows des saarländischen Ensembles so fasziniert, dass er es seiner Stadt nicht vorenthalten wollte. Die Musikstile reichten von Klassik bis Pop, ein Titel von Johannes Oerding war ebenso dabei wie das vom Kinderchor gesungene Lied von Udo Lindenberg „Wozu sind Kriege da“ aus dem Jahr 1981, das heute noch erschreckend aktuell ist. Neben dieser Friedensbotschaft gab es noch viele Momente mit dem „Aah- und Ooh“-Effekt, so als eine Sängerin des Ensembles ihr selbst geschriebenes Lied „A perfect Christmas Eve“ interpretierte. Wäre im Saal eine Stecknadel heruntergefallen, man hätte sie hören können. Auf der Bühne hatte auch ein Weltstar aus dem Saarland seinen Gastauftritt – der Zauberer Maxim Maurice, der mit Witz und Können ebenfalls für einen Teil des grandiosen Abends sorgte. Und Beifallsstürme bekam auch Meike Degand am Theremin, ein Instrument, das bis zu diesem Abend kaum einer im Saal kannte. Es wird viel für Filmmusiken verwendet und berührungslos zwischen zwei Antennen gespielt. Eine tolle neue Hörerfahrung für die Zuhörer und optisch ein Knaller. Jeder Programmpunkt für sich war ein Fest und alle auf der Bühne eine Wucht, nicht nur im Team, sondern auch solistisch. Die Gäste konnten gar nicht genug von dieser Truppe bekommen. Zugaben waren also garantiert. Ob Gunni Mahling mit einer seiner Shows wieder nach St. Ingbert kommen soll? Was für eine Frage.