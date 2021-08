Handball-Saarlandliga : Die SGH steht plötzlich ohne Trainer da

Das Training beim Saarlandligisten SGH St. Ingbert hat interimsweise Rückraum-Spieler Philip Forster (am Ball) übernommen. Er wird dabei von seinem Mannschaftskollegen Thomas Zellmer unterstützt. Foto: Horst Klos Foto: Klos Horst/Foto: Horst Klos

St Ingbert In rund drei Wochen wird Handball-Saarlandligist SGH St. Ingbert mit einem Heimspiel gegen den HSV Merzig-Hilbringen in die neue Saison starten. Wer dann bei den St. Ingbertern an der Seitenlinie stehen wird, ist allerdings fraglich. Nur eines ist sicher: Martin Rokay, der die SGH seit 2019 trainiert hat, wird es nicht mehr sein.