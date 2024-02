Fußball Wieder alles reingeworfen, aber wieder kein Sieg

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß“, hatte der kürzlich verstorbene Fußball-Weltmeister von 1990, Andreas Brehme, einst gesagt. Die damit gemeinte Tatsache, wieder einmal alles gegeben zu haben, aber am Ende dann doch wieder mit leeren Händen dazustehen, kennt man beim Fußball-Verbandsligisten SG Hassel mittlerweile bestens. Nachdem es in den beiden vergangenen Spielzeiten bei zwei Aufstiegen in Serie viele Siege zu feiern gab, bezahlt die SG Hassel in der zweithöchsten saarländischen Spielklasse Woche für Woche Lehrgeld. Nach 18 Spielen wartet der Tabellenletzte bei einem Torverhältnis von 23:70 immer noch auf den ersten Saisonsieg – 15 Niederlagen und drei Unentschieden stehen zu Buche.