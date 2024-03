Fußball Herkules-Aufgabe für den Torwart des Schlusslichts

Es gibt in dieser Saison im saarländischen Amateurfußball mit Sicherheit angenehmere Jobs, als Torhüter des sieglosen Tabellenletzten SG Hassel zu sein. In den bisherigen 21 Saisonspielen lag der Ball bereits 83 Mal im Netz des Verbandsligisten. Bei der 1:5-Niederlage gegen die SG Lebach-Landsweiler hütete Benjamin Lichter das Gehäuse der SG. Lukas Gockel stand bei den Niederlagen gegen den SV Rohrbach (3:6) sowie gegen die SG Saubach (2:5) zwischen den Pfosten. Stammtorhüter ist mit 18 Einsätzen Fabian Wagner. Der 24-Jährige wohnt in St. Ingbert und ist Auszubildender im Büromanagement.