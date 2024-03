Fußball Wenn der Trainer fassungs- und sprachlos ist

Es war für die SG Hassel wohl die letzte Chance, um im Kampf um den Klassenverbleib vielleicht doch noch ein Wörtchen mitreden zu können: Das sieglose Schlusslicht der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost hatte am Sonntag den Tabellenvorletzten SG Thalexweiler/Aschbach zu Gast. Mit dem ersten Saisonsieg hätte der Aufsteiger den Rückstand auf zwei Punkte verkürzt. Doch stattdessen kamen die Gastgeber mit 3:7 (2:1) unter die Räder und liegen nun acht Zähler zurück. Der Tabellen-14. FC Freisen auf dem drittletzten Platz ist bereits 13 Punkte entfernt. Nach zwei Aufstiegen in Serie und dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga droht Hassel eine Saison ohne Sieg.