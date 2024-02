Fußball Es wäre vermessen, über den Klassenverbleib zu reden

In der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost rollt wieder der Ball. An diesem Sonntag um 14.30 Uhr steht gleich ein Derby auf dem Programm. Das sieglose Schlusslicht SG Hassel erwartet den Tabellenvierten SV Schwarzenbach. Das Hinspiel gewannen die Schwarzenbacher mit 5:1 gegen die Hasseler, die sich nach dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga in der neuen Umgebung bislang schwer getan haben. In 17 Partien gab es für den Aufsteiger bei drei Unentschieden noch keinen Sieg.