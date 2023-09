Fußball Spielt er wieder – oder doch nicht mehr?

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein. Aufsteiger SG Hassel erwartet in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost an diesem Freitag um 19.30 Uhr den FC Palatia Limbach. Die Gastgeber sind ohne Sieg Tabellenletzter. Die Gäste reisen mit fünf Siegen aus fünf Saisonspielen an. Die spannende Frage vor dem ungleichen Duell lautet, ob Hassels Trainer Jens Albrecht dauerhaft wieder auf den Platz zurückkehrt. Er hatte nach der vergangenen Saison seine Fußball-Schuhe an den Nagel gehängt. Der 42-Jährige hatte sich aber ein Hintertürchen mit folgenden Worten offengelassen: „Momentan ist das Ende meiner Aktiven-Laufbahn beschlossene Sache. Aber man weiß nie, was im Fußball passiert.“