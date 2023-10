Stadt-Derby in St. Ingbert Das „unmögliche Stadt-Derby“ wird Realität

In der Saison 2018/19 trennten die beiden St. Ingberter Mannschaften noch drei Spielklassen. Rohrbach spielte in der Saarlandliga – die Hasseler traten in der Bezirksliga gegen den Ball. Doch Rohrbach stieg nach jener Spielzeit in die Verbandsliga ab. Und die SG Hassel feierte in den vergangenen beiden Saisons zwei Aufstiege in Folge – und spielt nun erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der zweithöchsten saarländischen Klasse.