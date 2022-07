Seniorennachmittag in Rentrisch : Beste Stimmung trotz Hitze beim Seniorennachmittag in Rentrisch

Beste Stimmung trotz Hitze beim Seniorennachmittag in Rentrisch

Rentrisch Das Thermometer stieg am Tag des Seniorennachmittags in Rentrisch auf über 30 Grad – eine Herausforderung vor allem für ältere Menschen. Doch die Rentrischer Senioren ließen sich ihren Nachmittag nicht nehmen.

Rund 60 Frauen und Männer trafen sich im Kulturhaus zu einem bunten Nachmittag. Ortsvorsteher Dieter Schörkl begrüßte die Gäste und verlas Grußworte des Oberbürgermeisters Ulli Meyer. Nun ging es an den wichtigsten Programmpunkt: die Ehrung der Senioren. Agnes Moseler ist mit 93 Jahren und 180 Tagen die älteste Rentrischerin, Arnot Kirsch, 90 Jahre und 88 Tage, der älteste Mann im Stadtteil. Und Annemarie und Karlheinz Ferchel, die zusammen 174 Jahre und 307 Tage alt sind, haben die meisten Ehejahre zu verzeichnen: 65 Jahre.

Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen, serviert von den fleißigen Helfern aus dem Ortsrat, Candita Guckelmus, Markus Anna und Frank Fabian sowie Renate Hohneck ,Lisa Kandy, Cecilia Holze und Gerdi Fabian, folgte ein fröhliches Unterhaltungsprogramm: Die Kinder der KiTa Am Stiefel und Am Spellenstein, die Gruppe „Fit for Kids“ und die Garde des Rentrischer Karnevalvereins sowie die beiden Pfarrer Peter Serf und Uwe Herrmann mit ihren Sketchen brachten die Senioren zum Lachen, Singen und Klatschen.