Kinowerkstatt St. Ingbert Rentnerin steigt in den Drogen-Handel ein

St Ingbert · Im Mittelpunkt des Seniorenkinos am Mittwoch, 8. Mai, um 16 Uhr in der Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse steht eine ungewöhnliche Rentnerin namenes Paulette. So auch der Titel des Spielfilms von Jérôme Enrico, der auch das Drehbuch schrieb.

06.05.2024 , 13:16 Uhr

Die 2013 verstorbene französische Schauspielerin Bernadette Lafont spielt die Paulette. Foto: dpa/Daniel Deme