Kinowerkstatt st. Ingbert : Das Seniorenkino der Kinowerkstatt startet wieder

Eine Szene aus dem Film „Unterwegs mit Jacqueline“. Foto: Alamode

St. Ingbert In der Kinowerkstatt läuft am Mittwoch, 17. Juni, um 16 Uhr im Seniorenkino die Komödie „Unterwegs mit Jacqueline“. Die algerisch-französische Komödie hat alles, was ein Sommerhit braucht – Spaß, Leichtigkeit und dazu einen absolut brillanten, sympathischen Hauptdarsteller.

Die schöne Kuh Jacqueline ist Fatahs ganzer Stolz. Der größte Traum des algerischen Bauern ist es, sie eines Tages auf der Landwirtschaftsmesse in Paris zu präsentieren. Als er tatsächlich eine offizielle Einladung aus Frankreich bekommt, gibt es für ihn kein Halten mehr. Mit der Unterstützung der gesamten Dorfgemeinschaft treten Fatah und seine Kuh eine abenteuerliche Reise an: Zuerst mit dem Boot übers Mittelmeer nach Marseille und von dort zu Fuß einmal quer durch Frankreich. Auf der Strecke von Marseille nach Paris zur Landwirtschaftsausstellung erlebt er allerhand Abenteuer, lernt viele Menschen kennen und wird dazu noch zum Internethelden...