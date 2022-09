Kinowerkstatt St. Ingbert : Seniorenfilm in der Kinowerkstatt

Seniorenfilm in der Kinowerkstatt

St Ingbert In der Pfarrgasse läuft an diesem Mittwoch „Saint Jacques ... Pilgern auf Französisch“.

Eine vergnügte Pilgerreise auf dem Jakobsweg steht mit dem Spielfilm „Saint Jacques .. Pilgern auf Französisch“ (Frankreich 2005) von Coline Serreau auf dem Programm des Seniorenkinos in der Kinowerkstatt St. Ingbert in der Pfarrgasse 49 an diesem Mittwoch, 14. September, um 16 Uhr.