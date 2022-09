Ausgerechnet Bushaltestelle an St. Ingberter Krankenhaus nicht barrierefrei : Ein Treppenwitz am Kreisel, den es nicht gibt

Thomas Diederichs erklärt, dass alle Bushaltestellen rund ums Krankenhaus besser werden, wenn dort der Verkehrskreisel gebaut werden sollte, über den seit Jahren nachgedacht wird. Foto: Peter Gaschott

St. Ingbert Der Seniorenbeirat St. Ingbert ärgert sich über eine unbrauchbare Wartebank an der Bushaltestelle Krankenhaus. Klaus Diederichs von der Stadt hat eine verblüffende Antwort auf die Frage, warum der Ort für Senioren nicht besser gestaltet wird.

Nirgendwo in St. Ingbert gibt es so viele Senioren und so viele in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen wie im Bereich des Kreiskrankenhauses. Gleich gegenüber liegt ein Seniorenheim. Und zwei Bushaltestellen, die, so wie sie sind, nirgendwo schlechter hingehören. Die Stadt kennt das Problem seit Jahren, und sie vertröstet.

Rita Bächle ist 92. Sie braucht einen Rollator. Im Kopf ist sie topfit. Deshalb würde sie gerne mit dem Bus in die Stadt fahren. Gleich vor dem Mathildenstift – dort wohnt die ältere Dame – ist eine Bushaltestelle. Eigentlich alles perfekt. Doch wenn Rita Bächle ihr Problem demonstriert, glaubt man an einen schlechten Treppenwitz. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn man muss außer dem hohen Bürgersteig zusätzlich eine Stufe erklimmen, um die schmucklose Bank an der Elversberger Straße zu erreichen. Hier, wo Senioren, Gehbehinderte, Krankenhauspatienten, die noch nicht gut zu Fuß sind, wo diese Menschen auf barrierefreie Verkehrswege angewiesen sind, befindet sich die für diesen Nutzerkreis wohl ungeeignetste Haltestelle.

Rita Bächle kann erzählen, dass die Haltestelle schon lange so unerreichbar dasteht. Wobei, selbst wenn sie die eingebauten Hindernisse überwinden könnte, hier säße sie im Sommer in der prallen Sonne, ansonsten möglicherweise im strömenden Regen. In Zeiten, in denen selbst die kleinste Dorfhaltestelle mit viel Aufwand, Verkehrssperrungen und teuren Materialien barrierefrei ausgebaut werden, fühlen sich Senioren am Krankenhaus missachtet.

Rita Bächle ärgert sich über diesen Zustand gewaltig. Für gehbehinderte Menschen ist diese Haltestelle unbenutzbar. Interessant dabei: Sie steht vor einer Senioreneinrichtung. Foto: Peter Gaschott

Der St. Ingberter Seniorenbeirat schrieb an die Stadt. Otto Kannengießer fuhr gar alle Haltestellen der Stadt ab, um ihren Zustand zu dokumentieren. Die Stadt erhielt vor geraumer Zeit die Liste, versehen mit Anregungen. Bis heute ohne ein Lebenszeichen des Empfängers. Hans Bur reklamiert, dass nicht einmal der Erhalt der Liste bestätigt worden sei. Wobei Hans Bur als Vorsitzender des Seniorenbeirats nachlegt, was die Situation der Senioren in der Elversberger Straße betrifft.

Senioren, die aus der Stadt mit dem Bus kommen und ins Mathildenstift wollen, müssen erstmal gute 50 Meter Richtung Elversberg zum Zebrastreifen laufen. Von dort aus auf der anderen Straßenseite die gleiche Strecke wieder zurück, allerdings durchs Unterholz der seit Monaten nicht geschnittenen Hecken. Vorbei an der unbrauchbaren Bank, Ziel erreicht.

Ein Buswartehäuschen könne man hier nicht bauen, so die Stadt. Schließlich sei der Geländestreifen hinter der Haltestelle Naturschutzgebiet. Foto: Peter Gaschott

Immerhin, Bur hatte es geschafft, dass Thomas Diederichs von der Stadtverwaltung vor Ort kam. Diederichs hatte eine Erklärung, warum sich die Haltestelle so lange hält. Irgendwann werde dort ein Verkehrskreisel gebaut. Dann kommen ganz neue Haltestellen an anderen Standorten. Deshalb könne man jetzt noch nichts verbessern, denn das wäre ja rausgeschmissenes Geld, wenn der Kreisel kommen sollte. Diederichs hatte sogar einen Plan dabei, den wollte er der Saarbrücker Zeitung aber nicht zeigen. Unsere Zeitung fragte nach, seit wann es die Kreiselpläne gibt. Immerhin, seit rund 20 Jahren wird über den Verkehrskreisel nachgedacht.

Sollte jetzt der Kreis, der den Kreisel bauen müsste, tatsächlich Ernst machen wollen, es würde nochmal ein paar Jahre dauern, bis tatsächlich die neuen Haltestellen da wären. Rita Bächle mit ihren 92 Jahren wird gerade etwas ungeduldig. Sie, und andere Senioren, die neugierig dazu gekommen sind, fragen, ob man denn nicht ein Wartehäuschen bauen könnte, um auf den Bus wie auf den Kreisel dann wenigstens wettergeschützt zu warten.

Diederichs hatte auch hier eine Antwort parat. Der Streifen hinter der unbrauchbaren Bushaltestelle, dort, wo unmotiviert gerade ein Eisenpfosten gen Himmel ragt, sei Naturschutzgebiet. Diederichs will nun „verwaltungsintern klären“, ob man die Haltestelle so umgestalten kann, dass sie benutzbar wird. Hans Bur gibt zu bedenken, dass auch Wartehäuschen nicht total kaputt gehen, wenn man sie in ein paar Jahren versetzen muss. Auch das will Diederichs verwaltungsintern klären. Den Zebrastreifen verlegen, das ginge nicht, weil die Autos mit zu hohem Tempo den Berg aus der Stadt hochkommen und schon einige Meter gerade Strecke brauchen, um einen Zebrastreifen wahrzunehmen. Aber immerhin, das Gestrüpp zurückzuschneiden, das koste ihn nur einen Anruf.