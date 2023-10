Mathildenstift St. Ingbert Seit 30 Jahren Mathildenstift im Elstersteinpark

Awo-Landesvorsitzender Marcel Dubois, der Awo-Landesgeschäftsführer Jürgen Nieser, die Vorsitzende im Awo-Kreisverband Saarpfalz-Kreis und Abgeordnete des saarländischen Landtages, Sevim Kaya-Karadag, und der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert, Winfried Brandenburg, zählten zu den Gästen. „Wir möchten heute nicht nur die Vergangenheit feiern, sondern auch die Zukunft in den Blick nehmen. Die Pflege und Betreuung älterer Menschen ist eine gesellschaftliche Aufgabe von höchster Bedeutung. Und das Mathildenstift ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass wir diese Aufgabe erfolgreich bewältigen können“, erklärte der Landesvorsitzende Marcel Dubois in seiner Begrüßungsrede. Minister Magnus Jung betonte in seiner Ansprache die Vorzüge des Seniorenzentrums: „Beeindruckend ist die außergewöhnlich schöne Lage des Mathildenstifts. Eingebettet in das Naherholungsgebiet ‚Elstersteinpark‘ bietet er gleichermaßen die unmittelbare Nähe zur Innenstadt und medizinische Infrastruktur durch die Nähe des Kreiskrankenhauses und der Geriatrischen Rehaklinik St. Ingbert“. Der Minister dankte der Awo für die jahrzehntelange zuverlässige Versorgung der Menschen in ihrer Obhut.